‘Expresso’: Alta do PIB, resultado do Brasil no Pisa e liberação de remédios à base de maconha

O consumo das famílias e o investimento privado puxam a alta de 0,6% no PIB no terceiro trimestre, mas o ritmo de crescimento da economia ainda é lento. Enquanto isso, estudantes brasileiros têm leve melhora em avaliação mundial da educação. Apesar disso, quatro em cada dez alunos não aprendem nem o básico.

Confira ainda: a aprovação da venda de remédios à base de maconha no Brasil e as polêmicas ideias do novo presidente da Funarte sobre sexo, drogas, rock’n roll e… o diabo. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta terça-feira, 3. Clique no player acima.

