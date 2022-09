Expresso: Alto-Comando do Exército diz que ‘quem ganhar leva’ a Presidência

Em reunião no Quartel-General, o Alto-Comando do Exército selou posição de respaldar o resultado das eleições presidenciais. Os 16 oficiais-generais do grupo mais influente das Forças Armadas indicaram que a caserna vai seguir o rito de reconhecer o anúncio do vencedor pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Quem ganhar leva”, enfatizaram os militares. A frase começou a ser disseminada na tropa logo depois do encontro, realizado ao longo da primeira semana de agosto.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, esclareça uma série de informações sobre a produção do relatório em que a legenda, sem provas, sustentou que o resultado da eleição pode ser fraudado por um grupo de servidores da Corte eleitoral.

Segundo o ministro, o documento contém ‘notícias fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário’.

E mais: a repercussão do último debate presidencial do 1o turno e o desemprego em queda, mas ainda com quase 10 milhões de brasileiros sem trabalho. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.