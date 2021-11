Expresso: ‘Amazônia, por ser úmida, não pega fogo’, diz Bolsonaro em Dubai

Na abertura do fórum Invest in Brazil, em Dubai, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a investidores que a Amazônia “não pega fogo”, enquanto o chanceler Carlos França sustentou que o governo é bem sucedido na proteção ao meio ambiente. Atrás dos “petrodólares”, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os juros estão baixos, apesar do ciclo de alta da taxa Selic, que chegou a 7,75% e deve atingir um patamar acima de 10% no ano que vem, conforme projeções de economistas e bancos privados. Bolsonaro disse aos potenciais investidores que a Amazônia é um “paraíso na terra” e reclamou das críticas e cobranças de líderes mundiais e ativistas pela proteção do bioma.

Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (Progressistas-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), respectivamente, defenderam nesta segunda-feira, 15, a implantação do semipresidencialismo no País. Na avaliação de Lira, o multipartidarismo é um dos piores problemas da política nacional. “Talvez esta seja a hora de mobilizar forças para discussão mais ampla e transparência do nosso futuro político. E o sistema semipresidencialista se sobressai”, afirmou.

E mais: os programas de auxílio social usados pra puxar votos e a nova lei paulistana que obriga síndicos a meter a colher em brigas de marido e mulher. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.

