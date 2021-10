Expresso: ANS cogita intervenção na Prevent após denúncias da CPI

O presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebello, disse à CPI da Covid que, após as investigações da ANS sobre as ações da Prevent Senior, “há pontos sensíveis e indícios de falhas operacionais” na operadora de saúde, que será “notificada” pela agência. Durante sua fala inicial, Rebello citou os procedimentos adotados pela Agência em relação à operadora e disse que as denúncias contra a Prevent nunca foram levadas diretamente à agência. “Os fatos trazidos nessa CPI são de extrema gravidade”, disse.

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, anunciou que vai incluir novos nomes na lista de investigados da comissão. São eles: Marcos Tolentino da Silva, Danilo Trento, Otávio Fakhoury e Allan dos Santos. Desta forma, segundo o senador, a lista de investigados passa a ter 36 pessoas ao todo. Três dos quatro novos nomes já depuseram à comissão. O relator disse também que a lista de investigados pode aumentar na fase final das atividades da comissão.

E mais: as manobras do governo Bolsonaro no orçamento e a volta de José Dirceu na articulação da campanha do ex-presidente Lula. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 06, no “Eldorado Expresso”.

