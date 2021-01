Expresso: Antecipação da vacina no Brasil; Mandetta e Vecina falam sobre problemas de logística; e o caos em Manaus

O Ministério da Saúde autorizou o início da vacinação contra o coronavírus nesta segunda-feira, a partir das 17h. A decisão foi divulgada no ato simbólico de recebimento dos imunizantes com os governadores de Estado nesta segunda-feira, 18, em evento no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, localizado em Guarulhos (SP), nas proximidades do Aeroporto Internacional de Cumbica.

E ainda: a crise da falta de oxigênio em Manaus. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.

