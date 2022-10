Expresso: Antipetismo será estrategia de campanha de Bolsonaro no 2o turno

O comitê de campanha à reeleição de Jair Bolsonaro, se prepara para um segundo turno que, na avaliação de aliados do presidente, pode virar uma guerra de rejeições. A estratégia de propaganda eleitoral tende a recrudescer, se tornando “mais combativa”, na palavra de um dos estrategistas de Bolsonaro, conforme apurado pelo repórter do Estadão e colunista da Eldorado, Felipe Frazão.

A eleição deste domingo,2, transformou o Congresso Nacional no mais conservador da história do período democrático do País, considerando o resultado obtido nos principais colégios eleitorais. Os partidos de direita, com predomínio das legendas do Centrão, conquistaram a maioria das cadeiras da Câmara e do Senado em disputa.

E ainda: as vitórias de negacionistas da vacina e as falhas dos institutos de pesquisas na eleição presidencial. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 03, no “Eldorado Expresso”.