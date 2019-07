‘Expresso’: Anúncio de saque do FGTS, mortes em chuva no Recife e os últimos dias para ver Tarsila

Governo Jair Bolsonaro (PSL) confirma saque de até R$ 500 em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O calendário para retirada será divulgado hoje pela equipe econômica. Já no Recife fortes chuvas deixam ao menos nove pessoas mortas. No Museu de Arte de São Paulo (Masp), filas se formam para os últimos dias da exposição da pintora brasileira Tarsila do Amaral. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 24. Clique no player abaixo.

