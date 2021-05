Expresso: Anvisa aponta questões técnicas para aprovação de vacina

O gerente-geral de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gustavo Mendes, não vê problemas no acesso que senadores da CPI da Covid querem ter às gravações de reuniões do órgão. A comissão, que esta semana vai ouvir o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também deve investigar contratos assinados pela agência. O objetivo é avaliar se a diretoria agiu com motivação ideológica em temas sobre a pandemia. Em entrevista à Rádio Eldorado, Gustavo Mendes disse que a análise das gravações pelos senadores é válida.

E ainda: o prefeito de São Paulo Bruno Covas é internado na UTI. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 03, no “Eldorado Expresso”.

