Expresso: Anvisa aprova Coronavac para vacinação de crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) formou maioria nesta quinta-feira, 20, para aprovar o uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que não sejam imunocomprometidos. As avaliações dos diretores da Anvisa ocorrem após uma apresentação técnica da agência, que demonstrou a segurança e efetividade da aplicação de duas doses da Coronavac na população pediátrica com intervalo de 28 dias.

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta semana que os Ministérios Públicos adotem as “medidas necessárias” para fiscalizar pais que não estejam vacinando seus filhos conta a covid-19. Segundo o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo, as punições nestes casos podem chegar até a perda da guarda temporária da criança. Em entrevista à Rádio Eldorado, na manhã desta quinta, Sarrubbo reforçou que os promotores devem ser acionados pelos conselhos tutelares após avisos das escolas sobre eventuais casos de pais resistentes à vacinação.

E mais: o reajuste das aposentadorias para quem ganha acima de um salário mínimo e o aplicativo de mensagens Telegram na mira do TSE nas eleições deste ano. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.

