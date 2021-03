Expresso: Anvisa aprova registro definitivo da vacina de Oxford e libera uso de remdesivir

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta sexta-feira, 12, o registro da vacina de Oxford/AstraZeneca, contra a covid 19, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A agência também informou ter dado aval para que o uso do antiviral remdesivir contra a covid-19, o primeiro a ter essa indicação no País. O produto só pode ser utilizado em ambiente hospitalar, ou seja, não será vendido em farmácias, e ainda não tem preço definido. A droga também não serve para prevenção da doença e não é considerada uma “cura”. Ela é indicada para reduzir o tempo de internação e a necessidade de suporte de oxigênio de pacientes.

O governo Jair Bolsonaro se prepara para começar a pagar as primeiras parcelas da nova rodada do auxílio emergencial apenas na primeira semana de abril. Até agora, o governo trabalhava para pagar ainda em março o benefício aos vulneráveis. Mas a tendência, na prática, é que só haja condições técnicas de iniciar o pagamento em abril. Os primeiros a receber serão pessoas que não são beneficiárias do Bolsa Família e que, na visão do governo, estão mais necessitadas.

E ainda: a antecipação para amanhã do fechamento das praias de Santos e o recurso da PGR contra a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato.

Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, dia 12, no “Eldorado Expresso”.

