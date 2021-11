Expresso: Anvisa recomenda restrição a viajantes de países africanos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou nesta sexta-feira, 26, a adoção de medidas restritivas de caráter temporário em relação aos voos e viajantes procedentes da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue em decorrência da nova variante de coronavírus identificada como B.1.1.529. A Agência informa que enviou à Casa Civil da Presidência da República nota técnica sobre as restrições, que só passam a valer se forem acatadas em ato interministerial do governo.

A notícia sobre a variante da África do Sul provoca uma onda negativa nos mercados acionários globais. Na Ásia, os principais índices de ações fecharam em queda e na Europa as Bolsas operam em baixa. O temor também atinge o mercado brasileiro. A Organização Mundial de Saúde faz uma reunião nesta sexta para avaliar a nova cepa. Ela deve ganhar um nome relacionado ao alfabeto grego. A variante apresenta elevado número de mutações, o que pode resultar em uma versão mais transmissível e, potencialmente, com mais risco de contornar a resposta imune gerada por infecções anteriores ou pela vacinação.

E ainda: a recusa da Presidência da República de divulgar gastos com cartões corporativos e a decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no Uruguai. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 26, no “Eldorado Expresso”.

