Expresso: Ao Estadão, Mourão pede que Senado ‘freie’ presidente do TSE

Eleito senador pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) afirmou que vai atuar para que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) seja discutido na próxima legislatura. “Se há indício forte de crime de responsabilidade, que se abra o processo”, afirmou Mourão, em entrevista ao Estadão.

Num movimento atípico, famílias de baixa renda que recebem Auxílio Brasil foram informadas pela Caixa que o dinheiro do consignado que contrataram só será depositado depois das eleições. O prazo inicial era de 48 horas, mas nesta semana o banco informou que o dinheiro só deve cair na conta em até 15 dias.

E mais: a reação às restrições do Conselho Federal de Medicina aos medicamentos à base de cannabis e os próximos passos do julgamento de Neymar na Espanha. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.