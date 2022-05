Expresso: Ao menos 91 mortos pelas chuvas no Recife

Subiu para 91 o número de vítimas das chuvas no Recife, de acordo com atualização realizada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira. Três corpos foram localizados no bairro de Jardim Monte Verde, na divisa da capital pernambucana com o município de Jaboatão dos Guararapes. Ao menos 26 pessoas continuam desaparecidas.

A forte pressão de custos dos insumos deve levar os agricultores do País a plantar neste ano a safra mais cara da história. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o gasto médio para produção de um hectare deve crescer quase 50% para a soja e o milho em relação à última safra.

E ainda: o uso de câmeras por policiais no Rio e um alerta sobre a quarta onda de covid no Brasil. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.