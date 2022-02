Expresso: Após conserto de cratera, Marginal Tietê será liberada às 17h

A pista central da Marginal do Tietê deve ser liberada a partir das 17 horas desta quinta-feira, 3. Após análise no local, a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) avaliaram que há condições de segurança para a liberação da via, pois foi bem sucedido o trabalho de concretagem finalizado no local.

Apesar de considerada menos letal, a variante Ômicron do coronavírus fez a média móvel de mortes pela doença aumentar 566% no último mês, saltando de 98 para 653 óbitos diários nesta quarta-feira. Mesmo com mais de 70% da população brasileira já imunizada com duas doses ou a vacina de aplicação única, a alta transmissibilidade da cepa tem aumentado as internações em leitos de enfermaria e UTI, enquanto gestores de saúde apontam que a maioria dos quadros graves está concentrada em idosos, pessoas com comorbidades e não vacinados.

E ainda: a operação que matou o chefe do Estado Islâmico na Síria e as buscas por desaparecidos na chuva em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 03, no “Eldorado Expresso”.

