‘Expresso’: Após tuíte, Janaina vê erro, Bolsonaro mira reforma e Loyola prevê sufoco na economia

O Eldorado Expresso desta quinta-feira, 7, traz as repercussões do vídeo obsceno publicado por Jair Bolsonaro (PSL) em sua conta no Twitter. Após o episódio, o presidente da República “virou o disco” e, durante evento no Rio de Janeiro, pediu “sacrifício” dos militares pela reforma da Previdência. Já a autora do impeachment de Dilma Rousseff, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), classifica como erro o post de Bolsonaro, mas não entende que o ato possa configurar “quebra de decoro”. Enquanto isso, Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central e colunista da Rádio Eldorado, enxerga efeitos econômicos da tuitada presidencial. Ele alerta que o mercado avalia negativamente a impulsividade do chefe do Executivo. Ouça no player abaixo.

