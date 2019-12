Expresso: Aposentadoria de Macron, Bolsonaro avalia governo e Santos tem novo técnico

O presidente francês Emmanuel Macron renunciou sua futura pensão de ex-presidente da França, conforme informou neste sábado, 21, um comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu. A declaração vem em meio a um caótico cenário de reforma da previdência no país europeu.

Acompanhe ainda: a diretoria do Santos confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico Jesualdo Ferreira para substituir Jorge Sampaoli à frente da equipe. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 23. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.