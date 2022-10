Expresso: Arcebispo incentiva votação em missa de Aparecida

O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, incentivou os brasileiros a votarem e afirmou que o país precisa vencer muitos “dragões”, em alusão a problemas como fome e desemprego, durante missa no Santuário Nacional de Aparecida. As declarações foram feitas durante o sermão da principal celebração do feriado em homenagem à santa da igreja católica. Segundo o arcebispo, um dos “dragões”, a pandemia de Covid-19, já foi vencido.

A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou nesta quarta-feira, 12, o registro da primeira morte por varíola dos macacos no Estado. O paciente, de 26 anos, era morador da capital paulista. Conforme a pasta, ele estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas havia mais de dois meses e tinha “diversas comorbidades”. É o sexto óbito pela doença notificado no País – os outros ocorreram em Minas e no Rio.

E mais: a campanha presidencial nas ruas e nas redes e, no Dia das Crianças, a tentativa de resgatar brincadeiras sem celular e videogames. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.