Expresso: Articulação governista tenta barrar CPI do MEC

O Palácio do Planalto demonstra preocupação com o desgaste político do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ao longo deste domingo, auxiliares mais próximos do presidente Jair Bolsonaro avaliaram que a revelação de um esquema de ‘escolas fake’ que tem como base o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ameaça a permanência do ministro no governo e tem potencial corrosivo para a estratégia da campanha à reeleição do presidente, que está centrada no debate da corrupção.

Pelo menos 183 crianças morreram e 342 ficaram feridas na Ucrânia desde que a invasão russa ao país começou em 24 de fevereiro. Os dados foram divulgados hoje pela comissária de direitos humanos do parlamento, Liudmyla Denisova. Até agora, a maioria das vítimas foi registrada em Donetsk (110), Kiev (98) e Kharkiv (76). Ontem, o papa Francisco pediu uma trégua de Páscoa, mas os bombardeios russos prosseguem, principalmente no leste do país. A guerra na Ucrânia completa hoje 47 dias.

E ainda: a redução da conta de luz, que pode durar pouco, e a regulamentação da multa de trânsito por vídeo, que já está valendo. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.