Expresso: Ataque a bancos em Araçatuba termina com pelo menos 3 mortos

Homens fortemente armados invadiram e atacaram pelo menos três agências bancárias do centro de Araçatuba, a 521 km de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 30. Segundo a Polícia Militar, pelo menos três pessoas morreram, e suas identidades não foram confirmadas. Não se sabe o número exato de feridos, mas há relatos de pessoas que deram entrada no Pronto-Socorro Municipal com ferimentos provenientes de arma de fogo. Um homem teve a perna amputada após passar de bicicleta próximo a um artefato explosivo. Dois suspeitos foram detidos.

O manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que sairia nesta terça-feira e pedia pacificação entre os três Poderes, teve origem na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e já havia reunido até este domingo, 29, mais de 200 assinaturas. Uma das razões para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal terem comunicado ao governo que pretendem deixar a Febraban teria sido o fato de a entidade das instituições financeiras ser a origem do documento.

E mais: A reação do governo ao documento da Fiesp que pediria pacificação política e o Afeganistão sob o risco de novos atentados. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.

