Expresso: Ataque a tiros em NY deixa mais de 10 feridos

Pelo menos 5 pessoas foram baleadas na plataforma de uma estação de metrô do Brooklyn, em Nova York, durante a manhã desta terça-feira, 12, em um episódio violento que aumentou o medo sobre a segurança pública da cidade. Segundo a polícia, pelo menos 13 ficaram feridos e foram transportados para hospitais. Não se sabe o estado de saúde das vítimas.

Controlado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) autorizou a construção de 52 “escolas fake” no Piauí, abandonando 99 obras de colégios, creches e quadras poliesportivas que estavam em andamento no Estado. A maior parte dos contratos para as obras foi fechada com prefeituras piauienses comandadas pelo Progressistas, partido do qual o ministro é presidente nacional licenciado. Os números mostram que Nogueira usa dinheiro da educação para turbinar a campanha eleitoral de aliados no seu reduto eleitoral. Entre as candidaturas está a da sua ex-mulher Iracema Portella.

E ainda: os indícios de uso de uma arma química na guerra da Ucrânia e a disputa pelo voto jovem na eleição brasileira. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.