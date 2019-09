‘Expresso’: Ataques na Arábia Saudita, alta de Bolsonaro e balanço do 1º turno do Brasileirão

O preço do petróleo dispara no mercado global nesta segunda-feira, 16, após ataques a refinarias da Arábia Saudita que cortaram pela metade a produção do país. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) terá alta hoje à tarde e já poderá retornar de São Paulo para Brasília, mas o vice Hamilton Mourão (PRTB) ainda fica na Presidência até quarta-feira, 18.

E ainda: o Senado se mexendo pra afrouxar a fiscalização eleitoral, a despedida do cantor Roberto Leal e um balanço do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso de hoje. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

