‘Expresso’: Atividade econômica em queda, Paulinho da Força na mira da Lava Jato e as incertezas do carnaval

A atividade econômica no Brasil despencou 11% em apenas 3 meses, de março a maio. Segundo o Banco Central, esse é o maior recuo porcentual para um período de três meses em toda a série histórica do BC, iniciada em janeiro de 2003.

E ainda: Lava Jato deflagra operação que tem como alvo o deputado federal Paulinho da Força por caixa 2 e lavagem de dinheiro; e a organização das escolas de samba em meio às incertezas sobre a realização dos desfiles em 2021. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 14. Clique no player acima.

