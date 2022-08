Expresso: Atos pela democracia por todo País

Movimentos sociais e sindicais realizam atos em defesa da democracia e de eleições livres nesta quinta-feira, em todo o País. Essas mobilizações têm como objetivo somar à leitura pública da “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito”, que foi realizada no Largo São Francisco, em São Paulo. O documento já recebeu quase um milhão de adesões, entre juristas, intelectuais, artistas, centrais sindicais e empresários em defesa da democracia. Ao todo, mais de 65 manifestações eram esperadas nas capitais e em algumas cidades do interior para somar à leitura pública das cartas. Além da USP, outras 39 universidades fizeram e farão a leitura ao longo do dia. No Rio de Janeiro, o ato ocorreu nos pilotis da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O espaço abrigou grandes manifestações estudantis contra a ditadura militar também em 1977.

