Expresso: Augusto Heleno com Covid-19; Dólar passa dor R$ 5; e panelaço contra Bolsonaro

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, de 72 anos, disse nesta quarta-feira, 18, que seu exame deu positivo para coronavírus. Embora o primeiro exame realizado por ele tenha dado negativo para o vírus, um novo teste, colhido na terça-feira, diagnosticou o contágio pelo vírus. O ministro afirmou que ainda aguarda uma contraprova para confirmar o resultado.

E ainda: panelaços contra Bolsonaro são registrados em São Paulo, Rio e Brasília. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 18. Clique no player acima.

