Expresso: Aulas presenciais voltam obrigatoriamente na segunda, em SP

A partir de segunda-feira, 18, todos os alunos do Estado de São Paulo, de escolas públicas e particulares, terão de voltar obrigatoriamente às aulas presenciais, segundo determinação do governo estadual. O governador João Doria anunciou, em coletiva à imprensa, que a presença deixa de ser facultativa. Além disso, a partir do dia 3 não será mais necessário o distanciamento de 1 metro entre estudantes, o que atualmente acaba levando ao revezamento de dias presenciais por falta de espaço nas salas.

A taxa de transmissão (Rt) do Sars-CoV2 no Brasil é a menor registrada desde abril do ano passado, quando começou a ser aferida, de acordo com levantamento do Imperial College de Londres. O índice de 0,60, anunciado nesta terça, 12, indica que cem pessoas contaminadas transmitem a doença para outras sessenta e reverte a tendência de alta observada há duas semanas, quando chegou a 1,04. Quando está abaixo de 1 a taxa indica que a propagação do vírus está em declínio. O oposto ocorre quando ela está acima de 1, indicando aumento. A Rt é considerada uma das principais referências da evolução da pandemia de covid-19.

E ainda: a reabertura das fronteiras terrestres dos Estados Unidos e a ida ao espaço do Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas; foi e já voltou. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 13, no “Eldorado Expresso”.

