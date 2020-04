Expresso: Aumenta o isolamento social em SP; sobe o número de óbitos pelo Covid-19; e morre Moraes Moreira

O governo de São Paulo anuncia aumento do isolamento social para 59% no domingo. O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostrou que o percentual de isolamento social no Estado foi de 55% no sábado. De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação do coronavírus é de 70%.

E ainda: O cantor e compositor Moraes Moreira morreu na madrugada desta segunda-feira, 13, aos 72 anos. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 13. Clique no player acima.

