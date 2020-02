Expresso: Aumenta o número de suspeitos de coronavírus no Brasil; taxa de desemprego cai; e domingo tem clássico no Pacaembu

A confirmação da presença do coronavírus em todos os continentes está causando preocupação sobre a capacidade de reação global à doença. O vírus que surgiu na China no fim do ano passado já chegou a cerca de 50 países e soma 3 mil mortes e mais de 80 mil infectados. O Brasil confirmou o seu primeiro caso nesta semana, em São Paulo, e investiga suspeitas que podem chegar a 300 novos pacientes.

E ainda: O Palmeiras terá uma novidade no time titular para o jogo deste sábado, contra o Santos, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 28. Clique no player acima.

