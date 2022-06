Expresso: Aumento de 275% entre internados por covid em SP

Em um período de um mês, o número de internados por covid-19 subiu até 275% em hospitais privados de São Paulo. A maior variação foi registrada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mas também houve aumentos expressivos em hospitais como o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Nas redes municipal e estadual, os hospitalizados por covid mais do que dobraram no mesmo intervalo de tempo.

Os bombeiros de Pernambuco realizam hoje o quinto dia de buscas por vítimas dos temporais que provocaram alagamentos e deslizamentos no Grande Recife e na Zona da Mata. O balanço divulgado às 11 da manhã pelo governo estadual aponta 106 mortos e 11 pessoas desaparecidas, das quais nove foram identificadas. Em outros dois casos, os relatos são imprecisos e, por isso, os desaparecimentos ainda estão em investigação. O número de mortos permanece o mesmo desde a tarde da terça-feira.

E mais: o aumento de mais de 40% que pode atingir 6 milhões de clientes de planos de saúde e a reação da Rússia ao fornecimento de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 1º, no “Eldorado Expresso”.