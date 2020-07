Expresso: Aumento de pedidos de seguro-desemprego; Facebook remove contas e perfis falsos; e a reabertura de parques em São Paulo

O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira (9) que foram registrados 653.200 pedidos de seguro-desemprego em junho. Com esses dados, subiu para 2.590.000 o total de pedidos desde a segunda quinzena de março, quando a economia brasileira começou a sentir os efeitos da pandemia do coronavírus.

E ainda: o Facebook retirou do ar uma rede de contas e perfis falsos ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, a seus filhos, ao PSL e a aliados; e São Paulo prepara a reabertura de 70 parques com horários reduzidos a partir de segunda-feira (13). Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 09. Clique no player acima.

