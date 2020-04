Expresso: Autorizado saque do FGTS; auxílio emergencial; e dinheiro da corrupção para a saúde

A chegada do novo coronavírus ao Brasil trouxe não apenas uma crise na área da saúde, mas também uma crise econômica e várias incertezas, principalmente com relação ao emprego. Isso porque muitas empresas precisaram ser fechadas temporariamente e profissionais autônomos estão em quarentena para diminuir a disseminação da doença.

E ainda: A Justiça e o Ministério Público estão direcionando recursos recuperados em operações contra a corrupção para o combate ao coronavírus. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 08. Clique no player acima.

