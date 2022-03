Expresso: Auxiliar de pastores é gerente de projetos no MEC

A dupla de pastores que capturou o gabinete do ministro da Educação, Milton Ribeiro, como revelou o Estadão, conseguiu emplacar um homem de confiança com acesso a dados privilegiados da pasta na Secretaria Executiva, o órgão que gerencia e administra a estrutura do ministério. O advogado Luciano de Freitas Musse, nomeado gerente de projetos em abril do ano passado pelo próprio ministro, atua como apoio aos religiosos que oferecem a prefeitos o serviço de agilizar repasses de verbas destinadas à construção de escolas.

A menos de sete meses do primeiro turno das eleições, o ex-governador Geraldo Alckmin assinou nesta quarta-feira, 23, sua filiação ao PSB e abriu caminho para concorrer como vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência. Figura simbólica do PSDB, o ex-tucano tem histórico de divergências com o petista, mas, ao anunciar a decisão de ingressar no novo partido, afirmou que o momento exige “grandeza política, espírito público e união”, numa referência ao objetivo de derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas.

E ainda: o 28º dia da invasão russa na Ucrânia e o esvaziamento da Cracolândia, em São Paulo, por ordem do tráfico de drogas. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 23, no “Eldorado Expresso”.

