Expresso: Auxílio de R$600 já tem app; cidades reforçam barreiras na véspera do feriado; jogos online como opção de entretenimento

A Caixa Econômica Federal lançou o site por meio do qual informais, autônomos e MEIs podem solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. Clique aqui para acessar. O banco também disponibilizou um aplicativo para celular chamado “CAIXA | Auxílio Emergencial”. Ele pode ser baixado em celulares com sistema Android e iOS gratuitamente (mesmo se a pessoa não tiver crédito no celular). Também foi criada uma central telefônica 111 para tirar dúvidas.

E ainda: jogos clássicos online para brincar com os amigos ou com a família. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 07. Clique no player acima.

