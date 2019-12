‘Expresso’: Avanço da prisão após 2ª instância no Senado, Greta premiada e futuro de Sampaoli

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado conclui votação e aprova a prisão após a condenação em segunda instância, mas o comando da Casa deve segurar a decisão final no plenário. E a ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, chamada de “pirralha” pelo presidente Jair Bolsonaro, é escolhida como a “Pessoa do Ano” pela revista Time.

Acompanhe ainda: uma tornozeleira para o ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão e notícias sobre o futuro do técnico argentino Jorge Sampaoli, que pode ser verde. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 11. Clique no player acima.

