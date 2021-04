Expresso: Avanço do estado no Plano SP e CPI da pandemia

O governador João Doria (PSDB) decidiu que o Estado vai para a fase vermelha a partir da segunda-feira, 12, apesar de o centro de contingência, que reúne especialistas da saúde, ter recomendado em reunião na quinta-feira à noite que São Paulo continue na fase emergencial. A nova etapa do Plano São Paulo vai até o dia 19, segundo o Estadão apurou.

E ainda: Jair Bolsonaro acusa Luiz Roberto Barroso de militância política por ordenar a CPI da Covid e cobra o impeachment de ministros do STF. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 09, no “Eldorado Expresso”.

