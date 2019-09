‘Expresso’: Avanço do impeachment de Trump, posse de Aras na PGR e 50 anos do ‘Abbey Road’

O autor da denúncia que pode resultar no impeachment de Donald Trump diz que a Casa Branca tentou esconder a conversa em que o presidente americano pede para a Ucrânia investigar o adversário Joe Biden. Já em Brasília, Augusto Aras toma posse e afirma que a Procuradoria-Geral da República é independente. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que o novo chefe do Ministério Público “não é do governo”.

E ainda: o aumento do número de suicídios de policiais, a prisão do ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda (MDB) e os 50 anos de Abbey Road, o último álbum dos Beatles. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 26. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.