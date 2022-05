Expresso: Banco Central projeta inflação de mais de 7% neste ano

Enquanto o Banco Central (BC) tem elevado os juros para esfriar a economia e combater a escalada da inflação, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem atuado, junto do Congresso, como um adversário do BC e aprovado medidas que estimulam o consumo, pressionando ainda mais a alta de preços no País. Medidas como cortes de impostos, estímulos ao crédito e a liberação do saque extraordinário do FGTS vão na direção contrária do que deveria ser feito para controlar a inflação, segundo economistas.

A Ucrânia teve “milhares” de mortos a mais do que os números oficiais contabilizam hoje, disse nesta terça-feira a chefe da missão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas no país, Matilda Bogner. Em 76 dias de conflito, o governo ucraniano contabiliza oficialmente 3 mil 381 mortos. A ONU, que enviou uma comissão ao país para apurar os danos da guerra, está fazendo um levantamento mais amplo desse número.

E ainda: as inscrições abertas para o Enem 2002 e a atuação do Centrão em benefício do empresário conhecido como “rei do gás”. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.