Expresso: Barril de petróleo pode chegar a U$150 até fim do ano

Enquanto o governo tenta encontrar saídas para a redução do preço dos combustíveis – como o projeto que limita a cobrança de ICMS em 17%, aprovado na segunda-feira, 13, no Senado -, o preço do petróleo segue em alta no mercado internacional, aumentando as pressões por um novo reajuste. Nesta terça-feira, o preço do óleo tipo Brent sobe 1,07%, cotado a US$ 123,60 o barril. Bancos e corretoras acreditam que o preço do petróleo pode chegar até o fim do ano em US$ 150.

As buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips seguem no nono dia. Polícia Federal confirmou que não encontrou nenhum novo material que possa apontar o paradeiro da dupla. Em um comunicado divulgado no início da noite desta segunda, a PF informou que o resultado da perícia em um material orgânico “aparentemente humano” deve sair nesta semana.

E mais: Grupo no Congresso quer poder para anular decisões do STF e SP vive alta da covid. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 14, no “Eldorado Expresso”.