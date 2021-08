Expresso: Barros, líder do governo na Câmara, torna-se investigado na CPI da covid

O deputado Ricardo Barros foi incluído formalmente no rol de investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, informou nesta quarta-feira, 18, o relator da comissão, senador Renan Calheiros. A medida ocorre menos de uma semana após o colegiado ouvir o parlamentar num depoimento conturbado, em que o líder do governo discutiu com integrantes da CPI. Segundo o relator, a decisão se dá em razão de “óbvios indícios” da participação de Barros em “rede criminosa que tentava vender vacinas” ao Ministério da Saúde.

O lobby de militares em favor de empresas duvidosas, utilizando-se do acesso facilitado ao Ministério da Saúde na gestão do general Eduardo Pazuello, está diretamente ligado ao interesse de pessoas na ativa ou na reserva verde-oliva em faturar na pandemia por meio do governo federal. Para a CPI da Covid no Senado, o surgimento de egressos das Forças Armadas em negociações com firmas intermediárias era baseado no desejo de obter uma Letter of Intent (LOI) — carta de intenções — da Saúde.

E mais: A disputa entre esquerda e direita por manifestações na avenida Paulista e a repressão do Talebã a protestos um dia após a promessa de moderação. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.

