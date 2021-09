Expresso: Barroso responde duramente às falas de Bolsonaro no 7 de setembro

Na abertura da sessão do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira, 9, o presidente Luís Roberto Barroso rebateu diretamente às alegações, sem provas, feitas pelo presidente Jair Bolsonaro durante os discursos em manifestações antidemocráticas do feriado de 7 de setembro. O magistrado destacou que “a democracia tem lugar para conservadores liberais e progressistas. O que nos une é o respeito à Constituiçãonão” e afirmou que não se pode ‘permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral’.

Caminhoneiros a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro ainda promovem manifestações em rodovias de 14 Estados nesta quinta-feira, 9. No boletim divulgado às 11h, o Ministério da Infraestrutura informou que, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em cinco deles havia bloqueios nas pistas: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Nos outros — Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia, Pará e Roraima —, o trânsito está liberado, mas ainda há abordagem a veículos de cargas.

E mais: a maior inflação de agosto em 21 anos e a abertura da exposição ‘Birico – poéticas autônomas em fluxo’, no Sesc Bom Retiro. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 09, no “Eldorado Expresso”.

