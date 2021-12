Expresso: BC promove choque de juros para combater inflação

Para combater uma inflação alta, o Banco Central está promovendo o mais forte choque de juros em quase 20 anos, considerando que a Selic deve pular hoje dos atuais 7,75% para 9,25%, na última reunião do ano do Copom. A mexida num prazo tão curto só fica atrás do ciclo iniciado no fim de 2002, em meio à eleição do ex-presidente Lula. Em meio a esse salto, 3,4 milhões de famílias vão passar o Natal na fila de espera do Auxílio Brasil, sem receber o benefício em função da falta de entendimento entre Senado, Câmara e governo sobre a promulgação da PEC dos Precatórios.

O MDB oficializou nesta quarta-feira a senadora Simone Tebet como pré-candidata do partido à Presidência da República nas eleições de 2022. A formalização aconteceu durante ato em um hotel em Brasília. Com isso, há pelo menos 12 pré-candidatos ao Palácio do Planalto já oficializados pelos partidos ou não. Entre esses nomes, estão o do presidente Jair Bolsonaro (PL), do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos).

E ainda: um novo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro por crimes na pandemia e os primeiros estudos de eficácia da vacina da Pfizer contra a variante Ômicron do coronavírus. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 8, no “Eldorado Expresso”.

