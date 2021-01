‘Expresso’: Biden toma posse nos Estados Unidos; e Bolsonaro diz que militares seguem direção indicada pelo povo

Joe Biden toma posse nesta quarta-feira, 20, com a missão de mudar a direção dos Estados Unidos e recolocar um país dividido no caminho da normalidade. A mudança na política americana aponta para uma reorientação da ordem democrática global. Com Biden, o país deve deixar de flertar com líderes autoritários e populistas que nele se espelharam, quando não o imitaram.

E ainda: depois de dizer que as Forças Armadas decidem se há democracia ou ditadura, Jair Bolsonaro afirma que os militares seguem a direção indicada pela população.

