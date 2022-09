Expresso: Bolsonarista mata lulista após discussão sobre política

Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro está preso por ter matado um eleitor de Luiz Inácio Lula da Silva a facadas após uma longa discussão sobre política. O caso aconteceu na quarta-feira, 7 de setembro, em Confresa, no Mato Grosso, e é tratado pela polícia como crime por motivação política. O defensor do presidente Jair Bolsonaro, Rafael Silva de Oliveira, 22 anos, matou a vítima, Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, com golpes de faca e tentou decapitá-lo com um machado em seguida.

O rei Charles III fará nesta sexta-feira seu primeiro discurso aos britânicos após a morte da rainha Elizabeth II, enquanto o Reino Unido ainda sente a partida da histórica monarca que por 70 anos ocupou o trono. Charles só será proclamado formalmente rei no sábado, por um conselho formado por autoridades políticas, religiosas, altos funcionários de Londres e embaixadores.

E mais: a queda da inflação em agosto e a penúltima convocação da seleção brasileira na preparação para a Copa do Catar. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 9, no “Eldorado Expresso”.