Expresso: Bolsonaro “70% da população contaminada”; Saúde ignora presidente; e violência doméstica pode aumentar

Ao falar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, na manhã desta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas adotadas para estimular o isolamento social, como fechamento de comércio e escolas, por causa dos efeitos negativos na economia. E disse que a população precisa se preparar, pois 70% será contaminada.

E ainda: quarentena de Covid eleva risco de violência doméstica. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 03. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.