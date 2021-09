Expresso: Bolsonaro admite ‘problemas em ministérios’ nos mil dias de governo

Com o governo bombardeado por denúncias de irregularidades, envolvendo, principalmente, as compras de vacinas contra a covid-19, o presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta segunda-feira, 27, que a corrupção não acabou no seu governo. “Eliminou-se a corrupção? Obviamente que não. Podem acontecer problemas em alguns ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa”, afirmou o presidente durante evento em alusão aos mil dias de mandato.

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, admitiu hoje que os trabalhos da comissão podem ser estendidos após as denúncias contra a Prevent Sênior na semana passada. Um dossiê de médicos que trabalharam para a operadora apontou pressões para o uso de medicamentos ineficazes e manipulação nos registros pacientes com covid. Nesta terça, 28, a CPI ouve a advogada Bruna Morato, que representa os médicos denunciantes. Em entrevista à Rádio Eldorado, Omar Aziz disse que o caso pode ter desdobramentos com a necessidade de novos depoimentos.

E mais: a resistência do Ibama ao afrouxamento de regras ambientais pedido pelo Ministério da Economia e os dribles do “gabinete do ódio” ao cerco judicial contra as fake news. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 27, no “Eldorado Expresso”.

