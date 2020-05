Expresso: Bolsonaro adota clima ameno para falar do STF; e o tombo de 1,5% na economia

Um dia após ameaçar descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro adotou um tom mais cauteloso nesta sexta-feira, 29, ao tratar das decisões da Corte. Ao ser abordado por um apoiador que reclamou de estar “sofrendo” por causa do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), Bolsonaro respondeu com outra pergunta: “Se coloque no meu lugar. Passa por cima do Supremo?”, em uma referência ao entendimento do tribunal de que Estados e municípios têm autonomia para decretar medidas de isolamento social.

E ainda: o tombo de 1,5% na economia no começo da pandemia.

