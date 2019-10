‘Expresso’: Bolsonaro afinado com a China, eleições argentinas e convocação de Tite

Em Pequim, o presidente Jair Bolsonaro que Brasil e China estão quase 100% afinados na economia e que questões políticas serão discutidas caso a caso. Enquanto isso, voluntários que trabalham na retirada de óleo em praias do Nordeste relatam tonturas, náuseas, dor de cabeça e reações alérgicas. E ainda: as eleições na Argentina, a última convocação do ano da seleção brasileira e uma nova visão da Operação Lava Jato no cinema. Ouça essas e outras informações no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 25. Clique no player abaixo.

