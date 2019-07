‘Expresso’: Bolsonaro alvo de hackers, dados do Caged e estreia da cinebiografia de Ted Bundy

A Polícia Federal confirma que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) também foi alvo de hackers. O grupo acusado de invadir celulares de autoridades segue preso em Brasília. O DEM, por sua vez, anunciou a expulsão de Walter Delgatti Neto, o “Vermelho”, um dos suspeitos detido na última terça. Enquanto isso, o País gera 48 mil empregos com carteira assinada em junho, melhor resultado para o mês em seis anos, e o chefe do Executivo celebra o resultado nas redes sociais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

E hoje estreia o filme que conta a história do serial killer Ted Bundy, vivido pelo ator Zac Efron. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 25. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Eldorado Expresso”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link (https://www.deezer.com/en/show/338832).

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY! Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Eldorado Expresso”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link (https://open.spotify.com/show/6EsaGNxhSXR2Fx6T7E6F25?