Expresso: Bolsonaro ataca governadores novamente; hospitais de SP com UTI’s lotadas; e aguardo da divulgação do vídeo fatídico

Depois de o Congresso aprovar projeto do governo que autoriza reajustes às polícias do Distrito Federal, o presidente Jair Bolsonaro disse que “não tem cabimento” o funcionalismo querer aumento salarial no momento em que o “Brasil está quebrando” e há risco até mesmo de faltar dinheiro para os pagamentos em decorrência da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus.

E ainda: a expectativa pela decisão do STF sobre a divulgação de um vídeo que pode comprometer o presidente e alguns ministros. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 14. Clique no player acima.

