Expresso: Bolsonaro ataca Sergio Moro; Centrão no governo; e manifestações no Brasil e EUA

O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, nesta segunda-feira, 1º, ao acusá-lo de dificultar a posse e o porte de armas, o que demonstraria a falta de alinhamento do ex-juiz da Lava Jato com o seu governo. Moro deixou a pasta no fim de março, após Bolsonaro decidir trocar o comando da Polícia Federal. Ele acusa o presidente de tentar interferir indevidamente no órgão de investigação. Um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) apura o caso.

E ainda: os protestos no Brasil e nos Estados Unidos aumentam as aglomerações durante a pandemia do coronavírus. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 01. Clique no player acima.

