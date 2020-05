Expresso: Bolsonaro busca apoio no PL; PF vai ouvir Paulo Marinho; e situação de hospital na Zona Sul de SP

Em uma tentativa de reaproximação com partidos do Centrão, o presidente Jair Bolsonaro entregou a Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao PL, sigla do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão. A nomeação de Garigham Amarante Pinto, assessor do partido na Câmara, foi publicada nesta segunda-feira, 18, no Diário Oficial da União.

E ainda: a rotina de trabalho de um hospital da periferia de São Paulo no combate ao coronavírus. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 18. Clique no player acima.

